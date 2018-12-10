سجال في لبنان.. ونائب يطالب بقطع رأس فنان!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلق الفنان اللبناني راغب علامة، مؤخراً، أغنيةً جديدة حملت عنوان "طار البلد"من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي. وتدعو هذه الأغنية الشعب اللبناني للتصدي والتحرك وعدم السكوت عمّا يحصل للحفاظ على لبنان.

إلاّ أن الأغنية الجديدة لعلامة، دفعت بالنائب في البرلمان اللبناني حكمت ديب إلى التعليق عليها، حيثُ قال في حديثٍ إلى قناة "OTV" اللبنانية: "هيدا لازم يطير راسو.. شو يعني طار البلد.. شو هاللامسؤولية".

كلامُ النائب اللبناني استفزّ الوسط الفني والسياسي والإعلامي، حيثُ وصف البعض التهديد الذي طال علامة بـ"الداعشي". وعلى الأثر، ردّ الأخير على كلام ديب، معلناً في حديث لصحيفة "النهار" اللبنانية أنه "بصدد اتخاذ اجراءات قانونية بحق ديب"، وقال: "وجهت إخباراً إلى النائب العام التمييزي للطلب من رئيس مجلس النواب نبيه برّي رفع الحصانة عن حكمت ديب، ولكن هل سيرضى برّي برفع الحصانة عنه؟. وأضاف: "إن استجاب الرئيس لطلبي، سأقاضي ديب بتهمة التحريض على القتل".

كذلك، قال علامة في تغريدةٍ له عبر حسابه على "تويتر": "هذا النائب يمثل نفسه بما قاله. انا أكيد بأن فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون لا يقبل هكذا تهديد وما قاله أيضاً لا يمثل التيار الوطني الحر. ولي اصدقاء كثر من التيار اتصلوا فيني و عبروا عن استيائهم الشديد من هذا التهديد الداعشي".

من جهته، استنكر وزير الإعلام اللبناني ملحم رياشي ما قاله النائب ديب، قائلاً: "إنّ راغب علامة، نزار فرنسيس وجان ماري الرياشي يغنون وجع الناس". وأضاف: "طار البلد خوفاً على البلد ما يطير... البلد معكن، وجعنا وجعكن، وبدنا البلد يبقى.. وعلى صورتكن".

تجدر الإشارة إلى أنّ النائب ديب ينتمي إلى التيار الوطني الحر الذي كان يرأسه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون قبيل انتخابه رئيساً للبلاد. وحالياً، فإنّ ديب هو عضو ضمن تكتل "لبنان القوي" في البرلمان اللبناني، الذي يرأسه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.

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