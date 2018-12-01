الحوثيون يحتلون مستشفى في الحديدة ويحتجزون 12 راهبة

أخبار الآن | الحديدة- اليمن (متابعات)

اقتحم المتمردون الحوثيون، السبت، مستشفى دار السلام للأمراض النفسية والعصبية في مدينة الحديدة اليمنية، وحولوها إلى ثكنة عسكرية، واحتجزوا العشرات من كوادرها الطبية والإدارية، بينهم 12 راهبة من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر محلية إن المتمردين نقلوا 42 مريضا إلى جهة مجهولة، ووضعوا ذخائرهم في أحد مخازن المستشفى التي انتشر المسلحين بداخلها وعلى أسطحها.

وقالت مصادر محلية إن المسلحين الحوثيين نصبوا مضادات جوية على أسطح المستشفى، وتمركزوا بداخلها، مانعين خروج الراهبات.

ومنع الحوثيون الراهبات، اللواتي يعملن في المستشفى منذ 8 سنوات، من المغادرة، وأبلغوهن أنهن محتجزات، وسينقلن إلى صنعاء تمهيدا لعودتهن إلى بلدانهن.

وسبق للحوثيين أن حولوا مستشفى 22 مايو الأهلي في الحديدة إلى ثكنة عسكرية ونصبوا أسلحة ثقيلة داخلها وعلى أسطحها.

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