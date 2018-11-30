التحالف العربي: الحوثيون يعطلون إدخال 4 سفن في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن قيام ميليشيات الحوثي بتعطيل دخول وتفريغ حمولة 4 سفن من المساعدات المقدمة للشعب اليمني.

وأوضح التحالف العربي أن هناك سفينة واحدة توجد في ميناء الحديدة، وثلاث سفن أخرى تنتظر الدخول، سفينتان في ميناء الصليف.

وشدّد التحالف على أن تعمد تعطيل إدخال السفن من قبل ميليشيات الحوثي، يؤثر على الحياة الصحية والمعيشية للشعب اليمني.

وأشار التحالف العربي إلى إصدار 7 تصاريح جوية و9 بحرية وتصريحان بريان و43 تصريح حماية للقوافل.

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