ألوية العمالقة تحقق تقدما في مدينة الحديدة اليمنية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت ألوية العمالقة في الجيش اليمني، فجر الأحد، السيطرة على دوار المطاحن في مدخل مدينة الحديدة، غربي البلاد، في إطار عملية عسكرية واسعة النطاق بإسناد من التحالف العربي.

وذكرت ألوية العمالقة، في بيان صحفي، أن قواتها تمكنت من السيطرة على دوار صوامع مطاحن البحر الأحمر، الذي يفصل بين شارع الميناء وخط كيلو 16 الاستراتيجي.

وحسب البيان، فقد واصلت قوات ألوية العمالقة تقدمها من الجهة الشرقية لمدينة الحديدة، حيث تقدمت من خط كيلو 16 وسيطرت على عدد من مواقع المليشيا الحوثية وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

العمليات العسكرية للقوات اليمنية المشتركة الرامية لتحرير مدينة وميناء الحديدة غربي اليمن دخلت، أمس السبت، مرحلة الالتحام المباشر، في أعقاب دك أباتشي التحالف العربي عدداً من مدفعيات المليشيا الانقلابية الثقيلة.

وأسفرت المعارك عن مقتل عشرات الحوثيين، وذكر بيان المقاومة الوطنية أن جثث عناصر المليشيا تناثرت على طول خطوط المواجهات وتحديداً في المحور الشرقي، حيث تدفع المليشيا بعناصرها للدفاع عن كيلو 16 أكثر من أي بلدة أخرى لما تكتسبه من أهمية.

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