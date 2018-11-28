عقوبات أمريكية على إيرانيين إثنين بتهمة القرصنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على إيرانيين اثنين، بتهمة القرصنة الإلكترونية.

وأوضحت الخزانة، أنه تم إدراج الإيرانيين على قائمة العقوبات بعد تورطهما في القرصنة الإلكترونية، على خلفية اتهامات سابقة لشخصيات إيرانية في الملف نفسه.

وفي وقت سابق، أعلنت الخزانة الأمريكية، أن عقوبات تنتظر شخصيات إيرانية متهمة بمحاولة اختراق حواسب مئات الجامعات الأمريكية والأجنبية، في حين اتهمت واشنطن إيران، بمحاولة اختراق عشرات الشركات والمؤسسات الحكومية الأمريكية، وشددت على أن الحكومة الإيرانية هي التي تقف وراء تلك الهجمات الإلكترونية.

وأوضحت وزارة العدل الامريكية، آنذاك، أنه تم سرقة نحو 31 تيرا بايت من البيانات الإلكترونية، وحقوق الملكية الفكرية، من 144 جامعة أمريكية و176 غيرها في 21 دولة.

ولفتت إلى أنّ الهجمات نفذت كإحدى أكبر حملة من نوعها، استهدفت حسابات البريد الإلكتروني في أكثر من 100 ألف من أساتذة جامعات العالم وأساءت إلى سمعة نحو ثمانية آلاف منهم.

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