عالسمع | أمطار في القصيم ورؤية ضبابية صباح اليوم (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( عالسمع | ريناز العوض )

تشهد المملكة العربية السعودية أجواءاً غائمة وماطرة في معظم مناطقها منذ يوم الجمعة .

وهطلت مساء أمس الأحد ، أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ، وعدد من محافظات المنطقة والمراكز التابعة له.

وقد وصل لأخبار الآن عبر مجموعتها الاخبارية الخاصة على فيسبوك "عالسمع " ، بعض الصور والفيديوات الحصرية ، منها ما أرسلته لنا الصديقة ريناز العوض .

وقد خلفت الأمطار بعض برك المياه على أطراف الطريق العام .

واليوم حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من تدنٍّ في الرؤية الأفقية بسبب الضباب، بمناطق القصيم والباحة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة تكون على مناطق بريدة وعنيزة والرس والمذنب عقلة الصقور وتشمل الأماكن المفتوحة والطرق السريعة، فيما يكون الضباب في الباحة بمناطق بلجرشي والمندق والأماكن المفتوحة والطرق السريعة.

ولفتت الأرصاد إلى الحالة بدأت من الساعة الواحدة صباح اليوم الاثنين، وتستمر حتى الـ9 صباحًا.

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