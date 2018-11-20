عالسمع | المدن العربية تتزين احتفالاً بيوم المولد النبوي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( عالسمع )

تزينت مدن وعواصم دول عربية شتى حول العالم بمناسبة يوم المولد النبوي ، والذي يعد مـناسبة دينية عظيمة على قلوب المسلمين في شتى بقاع الأرض؛ لأن في هذا اليوم ولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وزع سكان الأحياء الحلوى التقليدية الخاصة بهذه المناسبة السنوية ، وعمت أصوات التهليل والتسبيح والصلاة على الرسول بحسب ما نقله لنا أعضاء مجموعة عالسمع التابعة لـ "أخبار الآن".

من مصر وبالأخص من الاقصر نشرت لنا الصديقة سحر الكلمات هذه الصور التي تظهر أحد الطقوس المعروفة هناك بالضرب بالعصا ..

ونبقى في مصر أيضاً،ولكن هذه المرة من الاسكندرية ، ونتابع توزيع الحلوى في الشوارع احتفاءا بمولد الرسول محمد

أما في لبنان وصلتنا هذه الصور التي تظهر بهجة سكان مرياطة بالمناسبة الدنيية وتبادلهم للحلوى في الشوارع .

ومن سوريا، تحيدا من العاصمة دمشق وصلتنا العديد من الصور والأخبار الحصرية والخاصة بالمولد النبوي

ومن حمص وصلتنا هذه الصورة ، التي يظهر فيها أحد الدراويش يجول الشوارع في طقس روحاني ، كما تظهر الشوراع وقد زينت باللونين الأبيض والأخضر .

من حلب وصلتنا هذه المجموعة

ومن النبك ومن جامع بدر وصلتنا هذه الصور ..

أيضًا وصلتنا بعض الصور من مدينة الحسكة السورية التي تظهر فرحة الأطفال بالمناسبة الدينية .

أما في العراق فقد تزينت المساجد ، وأضيئت الشموع احياءا لذكرى ولادة الرسول الكريم .

وفي تونس ومن مدينة القيروان أرسلت لنا الصديقة، هذا الفيديو الذي يظهر طقوس الاحتفال التونسية الأصيلة .

واختلفت الروايات عن بداية الاهتمام بيوم مولد رسول الله محمد، عليه الصلاة والسلام، والاحتفال به، فيذكر الإمام السيوطي أن أول من احتفل بالمولد بشكل كبير ومنظم هو (حاكم أربيل) في شمال العراق الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين علي بن بكتكين، والذي وثقه علماء السنة بأقوالهم.

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