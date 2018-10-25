عالسمع | أمطار غزيرة تتساقط على مختلف المناطق السورية (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( عالسمع )

يبدو أن الأمطار التي تتساقط على سوريا كانت الموضوع الأول عند أعضاء مجموعة عالسمع التابعة لأخبار الآن على فيسبوك .

وقد وصلتنا على المجموعة من عدة أعضاء العديد من الصور والفيديو الحصرية التي تغطي مختلف المناطق في سوريا

الصديقة منى حسن أرسلت لنا عدة صور من بانياس

كما شاركت منى حسن أيضاً صور بعض الأضرار في بانياس



و من اجواء العاصفة المطرية التي ضربت محافظة درعا مصحوبة بزخات مطرية و برد أرسلت لنا Heba Boutros Alsheikh هذه الصور

أما الصديقة توته الذهب فأرسلت لنا من دمشق خبر سقوط عدد من الاشجار في عدة مناطق من العاصمة دمشق تسببت باضرار مادية دون اصاابت بشرية، وأرسلت لنا هذه الصور .

ومن دمشق أيضاً ولكن من كفير يابوس أرسلت لنا رجاRajaa Hasan هذه الصور بالاضافة الى فيديوات حصرية تجدونها على مجموعة عالسمع .. انضم لنا لتشاهد الفيديوات الحصرية .

يذكر أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي هوائي بارد، مصوب بأمطار غزيرة تساقطت على عدة محافظات، أغزرها في محافظة حماه، وسط تحذيرات من تشكل السيول .

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها ، بحسب وكالة "سانا"، أن يكون الجو "غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية والجبلية"، محذرة من "تشكل السيول في المنحدرات والأودية".

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