عالسمع | شاهد الأمطار الغزيرة التي هطلت على جدة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( عالسمع - Bayan Daher )

شهدت مدينة جدة غربي السعودية، هطولًا غزيرًا للأمطار مصحوبة بموجات قوية من الرعد، ما تسبب بتعليق مؤقت لإقلاع الطائرات من مطار الملك عبدالعزيز في المدينة.

الأمطار الغزيرة تسببت باغراق بعض الطرق التي تحولت إلى ما يشبه الأنهار بحسب ما وصلنا من صديقة مجموعة عالسمع Bayan Daher والمقيمة في جدة.

وأرسلت لنا بيان بعض الصور وفيديو يظهر أحد شوارع المدينة مغطى بالمياه بشكل كامل

وشهدت غالبية مناطق المملكة، أمطاراً ليلة الجمعة والسبت ، وسط متابعة من أبناء المملكة لأخبار الطقس المتقلب الذي يتكرر في مثل هذا الوقت من كل عام، ويتسبب في بعض المناطق بسيول وتعطيل للمدارس في بعض الحالات.

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