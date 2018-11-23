مصرع 7 أشخاص بينهم 5 أطفال جراء السيول بالعراق

... مصرع ستة أشخاص جراء السيول في السعودية لقى ستة أشخاص، بينهم طفل وامرأتان مصرعهم بسبب السيول في السعودية

... الأمطار الغزيرة تحصد 50 قتيلا في اليمن لقي خمسون شخصا مصرعهم في اليمن منذ الجمعة بسبب السيول الناتجة عن الامطار الغزيرة التي تتساقط على البلاد، كما ذكرت السلطات.

... مقتل 45 من تنظيم داعش نتيجة تسممهم خلال إفطار جماعي في الموصل لقي 45 عنصراً من داعش حتفهم ، نتيجة تسممهم خلال تناولهم إفطاراً جماعياً في الموصل، بحسب ما كشف مسؤول إعلام الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد مموزيني. وقال "مموزيني" إن "145 فردا من تنظيم داعش تسمموا عقب تناولهم إفطاراً جماعياً في مدينة الموصل"، مبيناً أن "45 منهم لقوا مصرعهم نتيجة ذلك".

... نجاة قائد طائرة F16 أردنية بعد سقوطها بنجران السعودية نجا قائد طائرة أف16 أردنية بعد سقوطها، اليوم الجمعة، في نجران بالسعودية بسبب خلل فني، حسب ما أفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية..

... إضراب عن الطعام في سجن حماة المركزي لوقف الإعدامات أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عشرات المعتقلين في سجن حماة المركزي وسط سوريا يضربون عن الطعام منذ أسبوع، وذلك احتجاجاً على صدور أحكام بالإعدام..