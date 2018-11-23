مصرع 7 أشخاص بينهم 5 أطفال جراء السيول بالعراق
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
لقي 7 أشخاص مصرعهم بينهم 5 أطفال جراء السيول التي تضرب منطقة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين العراقية.
وقال مسؤول محلي، إن 7 أشخاص بينهم إمرئتان وخمسة أطفال من عائلتين، لقوا مصرعهم بعد تعرضهم إلى الغرق بمياه الأمطار التي غمرت منازلهم.
وأوضح أن سيول الأمطار الجارفة غمرت 300 منزل بالكامل في قرية الحورية بقضاء الشرقاط العراقية.
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وشهدت قرى عدّة في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، هطول كميات كبيرة من الأمطار، منذ مساء أمس الخميس، أحدثت أضراراً جسيمة في البنية التحتية.
وتقوم فرق الدفاع المدني بإنقاذ السكان المحاصرين فوق أسطح المنازل منذ ساعات الصباح الأولى بسبب سيول الأمطار.
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