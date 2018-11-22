العراق يعتقل أحد جلادي داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن قوات الأمن العراقية اعتقلت جلادا من داعش في كركوك.



سعد معن، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أوضح في بيان أن "وحدة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في كركوك . اعتقلت يوم الأربعاء زعيمًا مهمًا لداعش في منطقة واسط في محافظة كركوك"، وأكد أن الشخص المعتقل "عمل جلادًا مع داعش".

وقد أحيل الشخص الذي لم يذكر اسمه إلى محكمة لإجراءات قانونية.



أعلن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي هزيمة داعش في العراق قبل عام تقريباً. ومع ذلك، لا يزال التنظيم يشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًاعلى العراق، وتقوم قوات الأمن بغارات يومية واعتقالات ضد من يتبعون لداعش.

وينشط المتبقي من النتنظيم في الفجوات الأمنية بين القوات العراقية وقوات البشمركة في المناطق المتنازع عليها مثل كركوك.

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