انفجار في مدرسة للأطفال بالموصل

أخبار الآن | العراق - الموصل (مراسل أخبار الآن)

انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مدرسة للأطفال في مدينة الموصل شمالي العراق ما أدى الى قتل و إصابة 11 طفلا.

وأوضحت مصادر الشرطة العراقية إن عبوة ناسفة إنفجرت قرب مدرسة للأطفال في منطقة الشورة جنوب غربي الموصل ما أسفر عن قتل 4 أطفال و إصابة 7 آخرين.

وأضافت مصادر الشرطة أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث لاتخاذ الاجراءات الأمنية, بينما نقلت جثث الضحايا إلى المستشفيات.

ويأتي التفجير في ظل أوضاع أمنية متردية تعيشها مدينة الموصل منذ أيام، وسط تحذيرات من محاولة تنظيم داعش العودة إلى بعض مناطق المدينة.

وخلال اليومين الماضيين توالت التحذيرات من سياسيين ومعنيين بشأن أوضاع مدينة الموصل، إذ حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من انهيار الأوضاع في المدينة, كما وجهت كتلة المحور الوطني رسالة الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قالت فيها إن الموصل في خطر و السكان بدأوا ينزحون.



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