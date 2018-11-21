غريفيثس يجري مباحثات في صنعاء

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

يبدأ المبعوث الدولي الخاص الى اليمن مارتن غريفثس في صنعاء التحضير لجولة جديدة من المشاورات التي ستستضيفها السويد مطلع الشهر المقبل.



و يبحث المبعوث الأممي مع زعيم ميليشيات الحوثي عبد الملك الحوثي وقيادات أخرى إلى جانب قيادة حزب المؤتمر الشعبي في صنعاء إجراءات بناء الثقة وخطته للسلام.



كما يسعى غريفث للحصول على موافقة زعيم الميليشيات على الانسحاب من ميناء الحديدة ووضعه تحت إشراف الأمم المتحدة وإتمام عملية تبادل للأسرى والمعتقلين، إلى جانب توحيد البنك المركزي.

في المقابل، جددت الحكومة اليمنية مطالبتها مجلس الأمن الدولي بإدانة انتهاكات ميليشيات الحوثي للقانون الدولي الإنساني في محافظة الحديدة.

وتطرقت رسالة الحكومة اليمنية إلى الانتهاكات التي إرتكبها الانقلابيون في الحديدة، مطالبة المجلس بالضغط على الميليشيات لوقف الانتهاكات التي تتسبب بمعاناة إنسانية كبيرة للمواطنين.

من جهة أخرى، أعلنت السعودية والإمارات، مبادرة جديدة لمواجهة الحالة الإنسانية في البلاد، تشمل تقديم 500 مليون دولار إضافية تخصص لأغراض إنسانية للشعب اليمني, كما تهدف إلى تأمين الغذاء لنحو 12 مليون يمني.

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