الجيش الأمريكي يعلن عن مقتل 37 فردا في الصومال

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الجيش الأمريكي توجيه ضربتين ضد جماعة الشباب ما أدى إلى مقتل 37 فرداً في صفوفها.

وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية لافريقيا (افريكوم) في بيان أن الضربتين اللتين شُنّتا الاثنين قرب ديباتسيل، "لم توقعا قتلى أو جرحى من بين المدنيين".

وأشارت إلى "أننا نقدّر في الوقت الحالي أن الضربة الأولى أدت إلى مقتل 27 مسلحاً" مضيفة أن الضربة كان "مخطط لها مسبقاً ومدروسة".

وأكدت القيادة الأميركية أن الضربة الثانية أدت إلى مقتل عشرة آخرين.

وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر، أعلن الجيش الأميركي مقتل 60 عنصراً من جماعة الشباب خلال ضربة واحدة كانت الاكبر منذ غارة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أدّت للى مقتل 100 "إرهابي".

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