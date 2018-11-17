تنظيم داعش يحذر جماعة الشباب من معركة وشيكة في الصومال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

عبر مقالات وإصدارات مختلفة لصحيفة النبأ التابعة للتنظيم.. هدد تنظيم داعش الإرهابي جماعة الشباب الصومالية من مواجهة وشيكة باعتبار فرع تنظيم القاعدة في شرق إفريقيا اتخذ قرارا باستئناف القتال للقضاء على التنظيم في الصومال والذي يأتمر بأوامر أبو بكر البغدادي.

وقال التنظيم في مقالته الأخيرة على الانترنت: في الوقت الذي نسجل فيه هذه الجرائم ، فإننا لا نفعل ذلك كشكوى أو ضعف ، ولكن لتعريف الناس، خاصةً شعبنا في الصومال، ما فعله فرع القاعدة في الصومال ، لأن الاستجابة من التنظيم قادمة.

ويقول موالوا "تنظيم داعش" إن حركة الشباب تقوم بحركات "استباقية" ، لأنها تخشى من الانشقاقات الجديدة "مثل تلك التي حدثت منذ ثلاث سنوات ، والتي أسفرت عن إنشاء ما يسمى "ولاية الصومال".

مجلة لونغ وورلد التابعة لقوات الدفاع عن الديمقراطية أعلنت تقييما في عام 2015 ، أن جماعة الشباب سرعان ما تحركت لإخماد توسع تنظيم داعش واحتجاز وقتل الهاربين المحتملين.

ويزعم زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، أنه ناقش ما يسمى بأمور وتفاصيل الخلافة مع الزعيم السابق لجماعة الشباب أحمد عبدي جودانو، والذي لقي مصرعه في ضربة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار في سبتمبر 2014 ،

حيث قامت الجماعة بتعيين أبو عبيدة أحمد عمر كقائد لها. ليؤيد الظواهري خلافة أحمد عمر، وتبقى جماعة الشباب وأحمد عمر موالين بشكل علني للظواهري والقاعدة حتى يومنا هذا.

وتحت قيادة أحمد عمر، تطارد جماعة الشباب بشكل متواصل المقاتلين الذين ينضمون إلى مشروع أبو بكر البغدادي. حيث ذكر تقرير لمجلة لونغ وورلد التابعة لقوات الدفاع عن الديمقراطية ، بعنوان (جماعة الشباب تعدم الجواسيس المزعومين في جنوب الصومال)، أن مزاعم صحيفة النبأ عن النغمة الأخيرة صادقة ، حيث تواصل جماعة الشباب الإعلان عن إعدامها لأعضاء تنظيم داعش المزعومين وجواسيس أجانب.

هذا ومنعت جماعة الشباب تنظيم داعش من إقامة تواجد أكبر في الصومال. ومع ذلك ، لم تتمكن من تعطيل عمليات التنظيم تمامًا. ووفقًا للبيانات التي جمعتها مجلة لونغ وورلد التابعة لقوات الدفاع عن الديمقراطية ، فإن تنظيم داعش في الصومال أعلن عن 96 عملية داخل الصومال منذ أبريل 2016.

وتشير دلائل أخرى إلى أن تنظيم داعش في الصومال يحتفظ بصلاته بشبكة تنظيم داعش خارج الحدود، فعلى سبيل المثال، في ال7 سبتمبر ، صنفت الحكومة الأمريكية وليد أحمد زين ، وهو مواطن كيني يبلغ من العمر 27 عامًا ، على أنه إرهابي. وقبل اعتقال زين من قبل السلطات الكينية في يوليو، كان يعمل في شبكة مالية عالمية غير مشروعة. ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية ، فإن "شبكة التسهيلات المالية" الخاصة بشركة زين قد شملت "أوروبا والشرق الأوسط والأمريكتين وشرق إفريقيا". وقد تم توزيع أموال زين على "مقاتلي تنظيم داعش في سوريا وليبيا وأفريقيا الوسطى".

وتلخص النشرة الإخبارية الأخيرة الصادرة عن تنظيم داعش سريعا تاريخ الاقتتال الداخلي بين المجموعتين. حيث يذكر يكتب محررو النبأ أنه "منذ ظهور التنظيم ، حاول الصليبيون والمرتدون والكفار والمنافقون إطفاء جميع ولايات تنظيم داعش ، ابتداءً من العراق وسوريا واليمن ، "خراسان وليبيا والصومال لم يكونوا استثناء من هذا".

ويستمر كتاب صحيفة النبأ قائلين: "عندما تم الإعلان عن سلسلة من المبايعات من المقاتلين الصوماليين إلى [البغدادي] ، حاولت الفصائل الأخرى والتنظيمات تدمير القضاء عليهم. لذا ، سارع فرع من تنظيم القاعدة في الصومال إلى هدر دمائهم وتم اغتيالهم".

المقالة تسرد بعض الهاربين من جماعة الشباب الذين أصبحوا قادة في وقت مبكر في تنظيم داعش في الصومال، ومن بين هؤلاء الإرهابيين: بشير أبو نعمان، حسين عبدي جدي، محمد مكاوي، وعبد ودود. أبو نعمان كان واحدا من أوائل قادة جماعة الشباب الذين انشقوا وانضموا لتنظيم داعش، لكنه قتل على يد قوات الأمن الداخلية التابعة لجماعة الشباب (الأمنيات)، في أواخر عام 2015. وفقا لأخبار صوتية ، أعدمت جماعة الشباب أيضا عبدي جيدي في نوفمبر 2015 ، بعد أن تم القبض عليه وعدد من رجاله من قبل رجال الجماعة.

وبعد شهر واحد ، ورد أن ماكاوي ، العضو السابق في تنظيم القاعدة في السودان ، استهدف من قبل (الأمنيات). وكان عبد الودود القائد في تنظيم داعش في الصومال وفقاً لمعهد هيرال الذي يتخذ من مقديشو مقراً له ، رغم أنه غير معروف قد قُتل. كما ورد أن حملة جماعة الشباب ضد تنظيم داعش في الصومال أجبرت الجهادي الأمريكي ، عبد المالك جونز ، على الفرار من غضب الجماعة.

وتنقل صحيفة النبأ سلسلة من الأحداث الأخيرة التي قتل فيها عدد من أعضاء تنظيم داعش أو اعتقلتهم جماعة الشباب ، بما في ذلك مقاتل أجنبي من جماعة سويحلي. كما يتناول المقال بالتفصيل كيفية تعامل جماعة الشباب مع أعضاء التنظيم في سجونها ، حيث تعرض العديد منهم للتعذيب أو القتل قبل الوصول إلى السجن. كما يدرج النبأ أيضاً العديد من أعضاء أو أقارب أعضاء تنظيم داعش في الصومال الذين اغتيلوا مؤخراً من قبل جماعة الشباب.

يقود فصيل تنظيم داعش الرئيسي في الصومال عبد القادر مؤمن ، وهو مسؤول سابق في جماعة الشباب حيث ظهر في العديد من أشرطة الفيديو الدعائية الخاصة به قبل أن ينشق إلى تنظيم داعش في أكتوبر 2015. في أغسطس 2016 ، أضافت وزارة الخارجية الأمريكية مؤمن إلى قائمة الإرهابيين العالميين. كما استهدفت الولايات المتحدة رجال عبد القادر مؤمن في الغارات الجوية ، ابتداء من نوفمبر الماضي، كما توجد خلايا أصغر تابعة للدولة الإسلامية في وسط وجنوب الصومال.

يبقى أن نرى كيف سيستجيب تنظيم داعش في الصومال لحملة جماعة الشباب. الموالون للبغدادي لا يشنون تمردًا واسع النطاق مثل رجال جماعة الشباب ، لكنهم يحتفظون بقدرات قتالية إرهابية. ومن المحتمل أن يقوموا بحملة جديدة للفوز بمجندين جدد للتنظيم ما يستدعي تكثيف جماعة الشباب قمعها ضد المنشقين مرة أخرى.

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