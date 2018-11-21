الإمارات تدعم الأردن بـ 100 مليون دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وقعت كل من الإمارات والأردن اتفاقية بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة ولي العهد الأردني، بهدف دعم الإبداع والابتكار وقطاع ريادة الأعمال والمشاريع التنموية في الأردن.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين توقيع الاتفاقية.



وبموجب الاتفاقية، يقدم صندوق خليفة لتطوير المشاريع لمؤسسة ولي العهد مبلغ إجمالي يصل إلى 100 مليون دولار مقسمة على عدد من الدفعات، ليتم منحها كقروض ميسرة لروّاد الأعمال والشركات الناشئة وما تمثّله من مشاريع تنموية صغيرة ومتوسّطة ومتناهية الصغر، وذلك بهدف تمكين سلسلة من المشاريع الريادية من المساهمة في دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز نمو الاقتصاد الأردني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وجاء توقيع الاتفاقية مع مؤسسة ولي العهد كونها تستهدف من خلال مبادراتها وبرامجها آلاف الشباب في جميع المحافظات، حيث تسعى إلى تطوير قدرات الشباب المتميز لخدمة مجتمعاتهم.

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع حسين جاسم النويس، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد الدكتور فواز حاتم الزعبي.

وأوضح النويس أن اتفاقية الدعم تستهدف تمويل نحو 22 ألف مشروع على مدى خمس سنوات، متوقعاً أن تساهم هذه المشاريع بتوفير ما يقارب 28 ألف فرصة عمل دائمة للشباب الأردنيين، بالإضافة إلى انعكاساتها الإيجابية غير المباشرة على أداء الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأضاف أن اتفاقية الدعم تولي المرأة اهتماماً بالغاً حيث تم تخصيص نحو 47% من إجمالي المشاريع الممولة إليها، فيما لم تغفل الاتفاقية أهمية تنمية المناطق الريفية والمناطق الأقل حظا والتي تستحوذ على نحو 40% من إجمالي نسبة التمويل، متوقعا بدء صرف الدفعات قريبا وذلك بعد أن تمر الاتفاقية بكل مراحلها القانونية في كلا البلدين.

من جهته، أشاد رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد الدكتور فواز حاتم الزعبي، بالدعم الكبير الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة للأردن، في جميع المجالات، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والتنموية، مؤكداً أن العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين مثال يحتذى في العلاقات الأخوية.

وأكد أن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة نحو مزيد من التعاون مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر صندوق خليفة لتطوير المشاريع، الذي يعد أحد المؤسسات الرائدة إقليميًا وعربيًا في مجال نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتهيئة المناخ لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

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