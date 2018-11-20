السعودية والإمارات تخصصان 500 مليون $ دعما للإغاثة باليمن

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مبادرة للتصدي لأزمة الغذاء في اليمن، لرعاية نحو 12 مليون مواطن يمني.

وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله الربيعة، خلال مؤتمر صحافي جمعه بريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات، إن المبادرة تشمل تخصيص 500 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة في اليمن.

وتهدف المبادرة السعودية الإماراتية، إلى تأمين الغذاء لـ 10 - 12 مليون يمني يعيشون ظروفاً اجتماعية وصحية وإنسانية صعبة.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي السعودي، أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سينسق مع المنظمات الأممية لإيصال المساعدات للمحتاجين في اليمن.

وأضاف: "خلال 3 سنوات قدمت دول التحالف مساعدات بقيمة 18 مليار دولار لمساعدة اليمن".

وتعاني اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بفعل ممارسات ميليشيات الحوثي القمعية بحق اليمنيين، واستمرار احتلال المشافي والمرافق الصحية والمدارس، إضافة إلى قتل واعتقال آلاف المواطنينن، ونهب المساعدات الانسانية.



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