عادل الجبير: خادم الحرمين و ولي العهد خط أحمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في تصريح له، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد خط أحمر، و أنه لن يسمح بالمساس بقادت السعودية أو النيل منهم، من أي طرف كان وتحت أي ذريعة

كانت، و أن المساس بقيادة المملكة هو مساس بكل مواطن ومواطنة.

وأكد وزير الخارجية السعودي فى مقابلة محلية، أن الرياض "تجهل مكان وجود جثة" الصحافي السعودي جمال خاشقجي ، واصفا مقتله بأنه "خطأ جسيم".

كما صرح أن السلطات التركية أكدت للرياض رداً على استفسارات "على أعلى المستويات" أن ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان ليس المقصود بالتصريحات التركية التى تتهم شخصية رفيعة

بإصدار الأمر بتصفية المواطن السعودى جمال خاشقجى، ودعا أنقرة إلى تقديم ما لديها من أدلة فى القضية إلى النيابة العامة في المملكة، للمساعدة فى الوصول إلى الحقائق كافة.

واعتبر الجبير في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن العلاقات بين واشنطن والرياض "ستتجاوز" هذه القضية مشددا على أن قيادة المملكة حريصة على الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية والشراكة

التاريخية مع الولايات المتحدة وتعزيزها، ولفت إلى أن العقوبات الأمريكية فى قضية خاشقجى فردية ولم تستهدف حكومة المملكة أو اقتصادها.



وأوضح أن المملكة هى أول من قام باتخاذ إجراءات ضد المتهمين فى قضية مقتل جمال خاشقجى، وتبعتها الدول الأخرى عبر فرض إجراءات تجاه أشخاص بشكل لا يمس بالعلاقات الاستراتيجية

والمصالح السياسية والاقتصادية المشتركة بين السعودية و حلفائها.

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