ميليشيات الحوثي تخرق الهدنة في الحديدة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية ، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية خرقت الهدنة الإنسانية في الحديدة غربي اليمن.

وأكد الإعلام العسكري لـ "وكالة 2 ديسمبر"، أن الميليشيا قصفت الإثنين مستشفى 22 مايو في مدينة الحديدة بالسلاح الثقيل للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة رغم أنه بات بعيداً عن مسرح المواجهات.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي كثفت قصف الأحياء السكنية المحررة في الساعات الماضية، مخلفة المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين داخل مدينة الحديدة، وفي مدينة حيس، ومنطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه.

ولفت إلى أن الميليشيا لم تلتزم أصلاً بالهدنة المعلنة مساء الإثنين الماضي، وقصفت صباح الجمعة الماضي، مجمع إخوان ثابت الصناعي بقذائف الهاون ما تسبب في اشتعال النيران بكثافة في كل منشآت المجمع رغم أنه بات بعيداً عن مسرح المواجهات.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، الإثنين، أن قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه السعودية.

واضاف المالكي ان ميليشيا الحوثي تواصل إطلاق صواريخها على المملكة وشدد على ضرورة وقوف العالم والأمم المتحدة إلى جانب القوى الوطنية ضد الميليشيات الحوثية.



إقرأ أيضاً:

قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا حوثيا