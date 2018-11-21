الأردن يكرم الشيخ محمد بن زايد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإمارتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مراسم إطلاق اسم محمد بن زايد على "لواء التدخل السريع عالي الجاهزية" في الأردن.



وتم تغيير المسمى إلى "لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/التدخل السريع"، وذلك تقديرا وعرفانا بدور ولي عهد أبوظبي ومبادراته الهامة في مختلف الميادين.



وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره لهذه اللفتة من العاهل الإردني، والتي تجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكدا أن القوات الملكية الأردنية مشهود لها بالكفاءة والخبرة والبذل والتضحية فيما يتمتع منتسبوها بالعلم والمعرفة والتسلح بفنون الدفاع والمهارة العالية.

وقال إن القوات الأردنية شاركت مع نظيرتها الإماراتية في تنفيذ مهمات سلام دولية وتاريخهما حافل بالتعاون البناء والتنسيق والتدريب المشترك بين القوتين، متطلعا إلى تعزيز هذا التعاون الى مزيد من العمل المشترك الذي يصب في خدمة البلدين وشعبيهما وفي صالح شعوب المنطقة واستقرارها والحفاظ على أمنها.

من جانبه، قال الملك عبد الله الثاني إن إطلاق " مسمى لواء محمد بن زايد " يأتي تعبيرا عما نكنه والشعب الأردني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وللشيخ محمد بن زايد، من تقدير وعرفان ومحبة، وعن عمق العلاقات الأردنيةــالإماراتية التي تظل مثالا يحتذى.

واشتملت مراسم الحفل خروج العلم القديم للواء من أمام المنصة وتبعه دخول العلم الجديد إلى طابور اصطُفَ أمام المنصة الملكية، يضم قوة مدربة تدريبا احترافيا ذات جاهزية عالية قادرة على الانفتاح والانتشار السريع فيما عزفت فرقة سلام العلم ومقطوعات وطنية أثناء دخول الأعلام وخروجها.

وأدت مرتبات من اللواء قسم العلم أمام الملك عبد الله الثاني والشيخ محمد بن زايد للمحافظة عليه عاليا مرفوعا، وذلك بعد دخول العلم وسط الطابور الذين اصطفوا فيه خلال المراسم.

كما حلقت عدد من الطائرات العامودية أمام موقع تسليم العلم تقل مجموعة مرتبات اللواء، فيما عرضت مجموعة من الآليات العسكرية التي يستخدمها اللواء في عمليات التدخل السريع بكامل تجهيزاتها العملياتية.

يذكر أن اللواء تأسس عام 2014 باعتباره كتيبة لقوة رد الفعل السريع، وخلال عام 2017 أصبحت بمستوى لواء فيما يضم كتيبة التدخل السريع/91 وكتيبة التدخل السريع/ 81 وكتيبة التدخل السريع / 61 المغاوير إضافة إلى جميع أسلحة الإسناد والخدمات، مثلما يضم اللواء العنصر النسائي للمساعدة في إداء الواجبات المنوطة باللواء.

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