قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا حوثيا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، الإثنين، أن قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وكشف المالكي، في مؤتمر صحافي بالرياض الإثنين، أن ميليشيا الحوثي تواصل إطلاق صواريخها على المملكة، وأنها أطلقت اليوم صاروخاً باليستياً في اتجاه السعودية، قبل التصدي له وتدميره حيث سقط داخل الأراضي اليمنية.

وشدد على ضرورة وقوف العالم والأمم المتحدة إلى جانب القوى الوطنية ضد الميليشيات الحوثية.

وعن مدينة الحديدة التي تنتشر فيها عناصر الميليشيا، أكد المالكي حرص الجيش اليمني على حماية المدنيين في المدينة مع تقدمه المستمر، وأعلن تقدم قوات الجيش الوطني المدعومة بالتحالف في كافة الجبهات، مظهراً المناطق التي تمت السيطرة عليها وطرد منها الحوثيون على الخريطة.

وأوضح المالكي أن العمليات العسكرية مستمرة لدعم الجيش الوطني في عدة جبهات مثل البيضاء، وأن الجيش اليمني سيطر على مواقع استراتيجية في صعدة، وحجة، ومحاور باقم، والضالع، وتعز، وأن العمليات في الحديدة مستمرة بوتيرة مختلفة.

وقال إن "الميليشيات عملت على تعطيل الحياة بالكامل في المدينة، وزرعت ألغاماً في صوامع الغلال بالحديدة، كما أن الجيش والمقاومة سيطرا على عدة أماكن استراتيجية بالمدينة".

وأضاف أن المنافذ البرية تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لدخول المساعدات الإنسانية، وأن عدة سفن تحمل مشتقات نفطية حصلت على تصاريح لدخول الموانئ اليمنية، متهماً الميليشيا بتعطيل الحياة بالكامل في مدينة الحديدة، والاستمرار في تجنيد الأطفال والزج بهم في ساحات القتال.

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