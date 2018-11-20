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مشروع قرار أممي يطالب بهدنة في الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

يطالب مشروع قرار حول اليمن طرح على مجلس الأمن، الاثنين، بهدنة فورية في ميناء الحديدة، ويحدد أمام أطراف النزاع مهلة أسبوعين لإزالة كافة الحواجز التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية.

ووزعت بريطانيا المسودة على أعضاء المجلس الأربعة عشر الآخرين بعد الاستماع إلى تقرير الجمعة من مبعوث الأمم المتحدة، الذي يسعى إلى مفاوضات سلام في السويد لإنهاء الحرب الدائرة منذ 2015 في البلد.

في هذه الأثناء أكد المتحدثُ باسم تحالف دعم الشرعية العقيد الركن تركي المالكي حرصَ الجيش اليمني على تجنبِ إلحاق الأضرار بالمدنيين في مدينة الحديدة مع تقدمه المستمر بوجه ميليشيا الحوثي.
 

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#الحوثي #ميناء #أخبار عربية #اليمن

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