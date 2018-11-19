هاشتاغ اليوم الوطني العماني يتصدر تويتر

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة

احتفلت سلطنة عمان يوم الإثنين بالعيد الوطني العماني وتصدر هاشتاغ "اليوم الوطني العماني" قائمة الترند في موقع تويتر.

سلطنة عمان ,في الثامن عشر من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام تحتفل بعيدها الوطنيّ المؤرّخ، ليكون هذا العيد وما فيه من مظاهر الاحتفال والذكرى وقفة سنويّة لكل العُمانييّن على مسيرة بناء وتطوير بلدهم، والتي بدأها السلطان "قابوس بن سعيد"، حين استلم مفاتيح الحكم لهذا البلد الخليجيّ، والذي يُعدّ من البلدان المؤثّرة في دعم الخليج واستقراره على الرغم من الهدوء السياسيّ الخارجيّ والداخليّ الذي يسود حكم البلاد.

وفي الثالث والعشرين من شهر تمّوز في عام ألفٍ وتسعمئة وسبعين ميلاديّ أعلن السلطان قابوس بن سعيد بدء انطلاق مسيرة نهضة السلطنة العمانيّة، وعلى إثرها بدأت مرحلة بناء الدّولة الحديثة، والتي يهدف من خلالها إلى تطوير البلد وإقامة التّوازن السليم بين الموروث العربيّ الذي يتمسّك به العُمانيّون وبين مقتضيات العصر الحديث والحاضر المستجدّ، وهذا الهدف يتطلّب التحديث والجّدة في كلّ العلوم والتقنيات في كلّ مجالات الحياة والتنمية.

وتقدم قادة الدول التهاني للدولة الشقيقة في هذه المناسبة ويشارك شعوب الدول الأخرى الخليجية والعربية الشعب العماني لهذه المناسبة عبر تقدمة التهاني وإطلاق الهاشتاغات على وسائل التواصل الاجتماعي

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