سعوديون يغردون بالدعوات من أجل عمان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

مع وصول إعصار ميكونو، سواحل سلطنة عمان، وإعلان السلطات العمانية عن وفاة طفلة تبلغ 12 عاماً متأثرة بجراحها نتيجة اصطدامها بجدار منزل من جراء قوة الرياح المصاحبة للإعصار.

تصدر هاشتاغ #عمان_تتكاتف_كلها مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية حاصدا أكثر من 87 ألف تغريدة.

وكانت وزارة الصحة العمانية قد أعلنت على حسابها في فيسبوك عن تفعيل مركز الاتصال‬ بها على مدار الساعة وذلك نظرا للحالة الجوية الاستثنائية التي تمر على السلطنة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية العمانية، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، على تطور الحالة المدارية إلى إعصار من الدرجة الثانية، مع رياح شديدة السرعة، ما يعني ارتفاع مستوى الخطر عما قبل.

https://twitter.com/sattam_al_saud/status/1000101707576168448

https://twitter.com/Ahmadbinnaqi/status/1000120387886346241

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