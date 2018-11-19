تونس تكشف عن منفذة التفجير الانتحاري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



كشف وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي عن منفذة التفجير الانتحاري في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ضد دورية أمنية، وبأنها على علاقة بتنظيم "داعش"

وفي التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي فجرت الانتحارية عبوة ناسفة قرب دورية أمنية، وأصابت عشرين رجل أمن وستة مدنيين بجروح وقُتلت في التفجير.

وتابع أن "منفذة التفجير الانتحاري استعانت بالإنترنت في عملية التحضير للمتفجرات"، مبينا أنه "تمكنت من خلال متابعتها للمنشورات المُنزلة على المواقع الإلكترونية التابعة لتنظيم داعش من التمرّس على صنع المتفجرات، حيث أعدت عبوة ناسفة تقليدية استعملتها في التفجير

وأضاف: "لقد تبين ارتباط المعنية بالأمر بعلاقة افتراضية بعناصر إرهابية مرابطة بالجبال التونسية أطلعتها قبل عملية التنفيذ على طريقة تحضير وإعداد عبوة ناسفة، وقد تم حجز كمية من المواد الأولية المستعملة في صنع المتفجرات بمنزل المعنية بالمهدية.

وأكد الفوراتي أن البحث لا يزال متواصلا ولم يتأكد بعد وجود طرف مشارك في هذه العملية، مشيرا إلى أن قبلة سكنت فندقا في منطقة باب سويقة بالعاصمة قبل تنفيذ العملية.

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