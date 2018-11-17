مجلس الأمن يفرض عقوبات دولية على صلاح بادي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت وزارة الخارجية البريطانية مساء الجمعة أن مجلس الأمن الدولي وافق على فرض عقوبات على صلاح بادي زعيم ميليشيات "لواء الصمود" في ليبيا وذلك بسبب قيامه بعرقلة سير العملية السياسية في البلاد وأيضاً لأنه كان معارضا لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، إلى جانب دوره القيادي في الاشتباكات التي دارت في طرابلس شهر آب/أغسطس الماضي، والتي تسببت في مقتل 120 أغلبهم من المدنيين.

وتتضمن العقوبات، منع صلاح بادي من السفر، وتجميد أرصدته المالية، كما أنها فرضت عليه لأنه كان معرقلا دائما للحلول السياسية في ليبيا. ونقلت وزارة الخارجية البريطانية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر على لسان وزير شؤون الشرق الأوسط "أليستر بيرت "، أن بريطانيا نجحت في مساعيها مع الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، في تأمين موافقة مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على صلاح بادي قائد إحدى المجموعات المسلحة في ليبيا" .

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