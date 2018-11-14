رصد سقوط صاروخ حوثي في البحر الأحمر كان يستهدف ميناء الحديدة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

رصد الدفاع الجوي التابع للتحالف العربي سقوط صاروخ بالستي في البحر الأحمر أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه ميناء مدينة الحديدة غربي اليمن. و بحسب بيان للتحالف العربي على وكالة أنباء الامارات فقد أطلقت ميليشيات الحوثي الصاروخ من مديرية الصليف مستهدفة ميناء الحديدة. و تلقت ميليشيات الحوثي هزائم داخل المدينة الواقعة غربي اليمن كما فقدت السيطرة على مواقع مهمة حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويأتي قصف ميليشيات الحوثي للمنشآت الحيوية داخل الحديدة، بعد سقوط أعداد كبيرة من عناصرها في جبهة الساحل الغربي لليمن ما بين قتيل وأسير على يد قوات الشرعية اليمنية المدعومة من التحالف العربي. وكانت ميليشيا الحوثي قد أقدمت على إحراق وتفجير مستشفى 22 مايو بالحديدة، بعدما طردت عناصرها منه، وحولته إلى ثكنة عسكرية في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.

وتواصل قوات المقاومة اليمنية تقدمها الميداني والتوغل داخل مدينة الحديدة غرب اليمن، وذلك بعد السيطرة على مواقع إستراتيجية داخلها من قبضة ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، التي تلقت هزائم ساحقة في جبهة الحديدة وسط مصرع العشرات من مسلحيها في مواجهات مع قوات المقاومة.

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