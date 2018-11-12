العراق يطلب مراعاته بشأن العقوبات على إيران

أخبار الآن | الكويت - الكويت (صحف)

طالب الرئيس العراقي برهم صالح خلال زيارة يقوم بها الى الكويت، الولايات المتحدة بمراعاة وضع بلاده السياسي والاقتصادي في الوقت الذي يتفاوض فيه البلدان على إعفاء العراق من العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على إيران.

وفي وقت سابق قالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إن بإمكان العراق استيراد إمدادات الغاز الطبيعي والطاقة من إيران لمدة 45 يوما مادام العراق لن يسدد لإيران ثمن هذه الواردات بالدولار الأمريكي.

وبدأ سريان العقوبات على قطاع النفط الإيراني في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني. وقال الرئيس العراقي المنتخب حديثا للصحفيين خلال زيارة للكويت ”نحن قلقون من التوترات في المنطقة ويقينا لا نريد أي أذى يقع على الشعب الإيراني.. نحن في حوار حقيقي مع الولايات المتحدة، الدولة المعنية بهذه العقوبات. يجب مراعاة خصوصية العراق“.

وأضاف ”لا نريد أن يكون العراق محملا بأعباء ووزر تلك العقوبات. نريد أن ننطلق لمرحلة استحقاق اعادة الاعمار وتوفير البنى التحتية المطلوبة لبدنا وهذا يتحقق باعتماد المصلحة العراقية أولا ومنطلقا للتعامل مع هذا الملف“.

وقال صالح إن العراق يريد الحفاظ على علاقات ”متوازنة“ مع كل جيرانه ومع المجتمع الدولي. وأضاف أن ”إيران دولة جارة لنا ومصلحتنا تكمن في علاقات جيدة ومستقرة مع إيران“. وقال إن الشعب العراقي يريد أيضا تعميق العلاقات العربية والخليجية.

وقال إن العراق بحاجة إلى إعادة بناء اقتصاده وبنيته الأساسية مع خروجه من صراع مدمر مع تنظيم الدولة الإسلامية. وكان مسؤولو البنك المركزي العراقي قد قالوا في أغسطس آب إن اقتصاد بلادهم مرتبط بشكل وثيق بإيران التي تخوض العديد من الحروب بالوكالة مع السعودية في المنطقة.

وأكد صالح أن بلده ”المثخن بالجراح والمثقل بالكوارث“ لا يرغب في الدخول في محاور أو ينحاز إلى هذا الطرف أو ذاك معتبرا أن إعادة إعمار العراق هي الأولوية الأولى في الوقت الحالي ويجب أن يكون العراق ”ساحة لتلاقي المصالح“.

وأكد أن رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي ”يولي أهمية كبيرة للملف الاقتصادي وتنشيط القطاع الخاص ولاسيما توفير فرص العمل للشباب“.

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