الرئيس العراقي يزور الكويت في مستهل جولة خليجية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

بدأ الرئيس العراقي، برهم صالح، الاحد جولة بدول الخليج، بزيارة الكويت، في أول زيارة له للخارج منذ توليه الرئاسة في أكتوبر(تشرين أول) الماضي.

وكشفت الرئاسة العراقية في بيان أن صالح يزور الكويت بعد دعوة من الأمير الشيخ، صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، في أول زيارة لرئيس عراقي للكويت، في أول محطة في جولته الخارجية بعد توليه منصبه.

بينما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، "كونا"، أن صالح استقبل مساء الاحد في القصر الملكي، بجانب الوفد الرسمي الذي يرافقه.

وذكرت وكالة الأنباء أن الرئيس العراقي وأمير الكويت بحثا "العلاقات الثنائية التي تربط دولة الكويت بجمهورية العراق الشقيق وتعزيزها وتنميتها والسعي المتواصل للارتقاء باطر التقارب المشترك في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب بين الشعبين الشقيقين وسبل دعم امن واستقرار العراق لتحقيق وحدة وسلامة أراضيه وتعزيز الجهود المبذولة في مكافحة الارهاب".

وبعد زيارة الكويت يتوجه صالح إلى الإمارات ودول أخرى في المنطقة لم تحددها الرئاسة.

وأبرز البيان أن زيارة دول الخليج تهدف إلى "التعاون مع أشقاء العراق في إرساء قواعد حسن الجوار والتكامل الاقتصادي، والانمائي، والنهوض الثقافي المشترك، بما يخدم شعوب المنطقة، ويعزز مفاهيم التعاون الدولي".

وعين البرلمان العراقي، صالح، رئيساً جديداً في الثاني من أكتوبر(تشرين أول) الماضي بعد أشهر من النزاعات السياسية بسبب تشكيل الحكومة حيث ينص اتفاق غير مكتوب بين الطوائف الدينية، والعرقية في العراقية على أن يكون الرئيس من أقلية كردية.

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