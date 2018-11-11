الكويت تنفي تزايد حالات الوفاة جراء السيول وتؤكد حالة واحدة
أخبار الآن | كويت العاصمة - الكويت (متابعات)
نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلیة الكویتیة الأخبار التي تناقلتھا وسائل التواصل الاجتماعي والتي تفید بأن موجة الأمطار الغزیرة التي تشھدھا البلاد قد أسفرت عن حدوث حالات وفیات عدیدة.
وأكدت الإدارة في بیان، أن الأمطار لم تسفر سوى عن حالة وفاة واحدة فقط مشددة على أن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي محض أكاذیب ومجرد افتراءات ھدفھا إثارة البلبلة.
وأوضحت الإدارة أن الوزارة تحتفظ بحقھا في ملاحقة مروجي ھذه الأخبار الكاذبة ومساءلتھم قانونیا.
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