الكويت تنفي تزايد حالات الوفاة جراء السيول وتؤكد حالة واحدة

... تعرّفوا إلى شقيقي كاظم الساهر والصورة التي أذهلت متابعيه تناقل متابعو وسائل التواصل الاجتماعي صورة نشرها الفنان العراقي كاظم الساهر عبر حسابه على “تويتر” وظهر فيها برفقة شقيقيه. وتفاعل المتابعون معها بشكل كبير. إلا أن

... بلدية دبي تنفي ما يتم تداوله عن رقائق شيتوس بعد أن انتشرت تحذيرات حول بتسبب رقائق البطاطس “شيتوس” الحارة بالتهاب في المعدة نفت بلدية دبي ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الموضوع

... شرطة دبي تنفي واقعة "أعلى انتحار في العالم" نفت شرطة دبي ما تداولته وسائل إعلام أجنبية أمس، حول انتحار سيدة أجنبية من برج خليفة، مشيرة إلى أن لورا فانيسا نونيز الخبر لم تلق بنفسها من برج خليفة ولكن من مسكنها في أبراج بحيرات جميرا.

... الجزائر تفرج عن 5 جنرالات بعد اتهامهم بالفساد أفرجت محكمة الاستئناف العسكرية بالجزائر، عن خمسة جنرالات جزائريين، تم توقيفهم منتصف أكتوبر لشبهات فساد مفترض

... انهيارات في صفوف الحوثيين بصعدة والحديدة أعربت القوات الشرعية في اليمن الاثنين عن تأييدها لعقد محادثات سلام وذلك خلال الأسابيع المقبلة، في رغبة للحد من وتيرة أعمال العنف..