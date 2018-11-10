مصرع 26 من داعش في قصف للتحالف الدولي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



قُتل ستةُ وعشرون فرداً من تنظيم داعش في قصفٍ للتحالف الدولي على بلدة هجين .

الحصيلة هذه سُجلت غداة مقتل سبعة أفراد آخرين من التنظيم في قصفٍ للتحالف على بلدة الشعفة.



وتعتبر بلدتا هجين والشعفة في دير الزور شرق سوريا اخر نقطتين تحت احتلال داعش.

ويذكر ان التحالفَ الدولي داعم رئيسي لقوات سوريا الديمقراطية التحالف الكردي العربي الذي يحارب التنظيم في المنطقة.

ويذكر ان التنظيم الإرهابي كان قد سيطر على مناطق شاسعة في سوريا والعراق في عام 2014 ، لكنه عاد وفقد غالبية هذه المناطق جراء حملة دولية ضده.

وشهد التنظيم خلال العامين الماضيين هزائم متلاحقة في سوريا، ولم يعد يسيطر سوى على جيوب محدودة في أقصى محافظة دير الزور وفي البادية السورية شرق حمص.



وأقر التحالف بمقتل أكثر من 1100 مدني على الأقل في ضربات في سوريا والعراق، لكن منظمات حقوقية ترجح أن يكون العدد أكبر من ذلك. وقد أفاد المرصد السوري عن مقتل 3300 مدني في غارات التحالف في سوريا وحدها.



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