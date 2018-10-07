تعزيزات عسكرية للساحل الغربي اليمني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وصلت تعزيزات عسكرية من قوات التحالف إلى جبهات الساحل الغربي في اليمن لتعزيز القوات المتواجدة هناك بهدف استكمال تحرير بقية المناطق التي لا تزال محتلة من قبل الحوثيين.

كما دعت قيادة قوات التحالف سكان مدينة الحديدة، وتحديدا السائقين ومستخدمي الطريق الرابط بين الحديدة وصنعاء للابتعاد عن المنطقة الواقعة بين دوار مطاحن البحر الأحمر ومثلث كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.

كما وصلت وحدات جديدة من ألوية العمالقة إلى المنطقة لتعزيز القوات المتواجدة عند التخوم الجنوبية والشرقية للمدينة، والقوات التي تقوم بعمليات تمشيط متواصلة لتعقب ما تبقى من جيوب الميليشيا في المزارع والأحراش بمناطق شرق الدريهمي والتحيتا وبيت الفقية وحيس.

وأوضح المركز الإعلامي لقوات العمالقة المنتشرة في مناطق جنوب الحديدة والتخوم الشرقية والجنوبية للمدينة أن قيادة قوات التحالف وزعت منشورات تضمنت عدة نداءات للسكان، وحملت إحدى المنشورات خارطة للمنطقة التي تم التحذير من الاقتراب منها، مشيرة إلى أن ذلك من أجل الحفاظ على سلامة السكان، وحتى لا يكونون عرضة للنيران العشوائية التي تطلقها الميليشيات.

ودعت أبناء مدينة الحديدة إلى عدم الانصياع للميليشيات والقتال في صفوفها وشددت قيادة قوات التحالف في الساحل الغربي في نداءاتها إلى السكان على أن سلامتهم والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم هي أولوية لدى قيادة قوات التحالف قائلة " لذا ندعوكم بعدم الانصياع إلى القتال إلى جانب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران أو المساهمة في قتال خاسر!".

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