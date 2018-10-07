ميليشيات الحوثي تحتجز 10 سفن في الحديدة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات )

كشف وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا اللإغاثية عبدالرقيب فتح، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تحتجز 10 سفن نفطية وتجارية في ميناء الحديدة، ومنعتها من إفراغ حمولتها، وأكد أن بعض السفن محتجزة منذ ما يقارب 6 أِشهر.

وأوضح فتح أن من بين تلك السفن، سفينة وصلت الى الميناء بتاريخ 28 سبتمبر الماضي وتحمل على متنها ما يقارب مئة ألف طن من مشتقات النفط، فضلا عن سفن أخرى حملت أطناناً من الدقيق والسكر، ومنعت ميليشيات الحوثي السفينتين من إفراغ حمولتهما.

وتشمل السفن المتحجزة في الحديدة، السفينة SINCERO والتي وصلت بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول الماضي وتحمل 15025 طنا من الديزل اضافة الى السفينة CARPE DIEM-2 والتي وصلت بتاريخ 30 سبتمبر الماضي على متنها 19350 طن ديزل، والسفينة المسماة P V T EAGLE والتي وصلت بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول الحالي تحمل 7022 طنا من الديزل و14793 من البترول، إضافة الى 6 سفن نفطية وتجارية أخرى، تم احتجازها خلال فترات متفاوتة من الأشهر الثلاثة الماضية.

ولفت وزير الإدارة المحلية الى ان هذا الإجراء المتعمد من قبل الميليشيات الحوثية بالتزامن مع خلق أزمة مشتقات نفطية وفرض زيادة على رسوم المشتقات وصلت 60% وتعزيز السوق السوداء لصالح التجار الموالين للميليشيات، كل هذا يثقل كاهل السكان في تلك المناطق ويزيد من الأزمة الإنسانية في تلك المحافظات.

وأشار فتح إلى ان هذه الإجراءات هي جزء من مما تقوم به ميليشيات الحوثي الإجرامية يومياُ من احتجاز وعرقلة للسفن النفطية والتجارية في الميناء، في محاولة لتجويع الشعب ومضاعفة أزمات المواطنين في تلك المحافظات، مؤكدا ان الوضع الإنساني بات كارثيا بسبب إجراءات الميليشيات الانقلابية المثيرة للأزمات.

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