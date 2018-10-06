الجيش اليمني يحرر مواقع بصعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حررت قوات الجيش اليمني، بإسنادٍ من التحالف العربي، مواقعَ استراتيجية جديدة في مديرية باقم في محافظة صعدة.



وقالت وسائلُ إعلام إن قوات الجيش حررت سلاسل جبال العظيدة في مديرية باقم، إثر اشتباكات عنيفة مع مليشيا الحوثي.



ويواصل الجيش اليمني تقدمه الميداني في صعدة، معقل الحوثيين الرئيسي، في ظل خسائر بشرية ومادية غير مسبوقة في صفوفهم.



وأغلقت ميليشيات الحوثي في وقت سابق جامعة صنعاء، ونشرت الدبابات والمدرعات في محيطها لترهيب الطلاب.



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