لبنان يدعو لقمة عربية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وجه لبنان دعوات لإقامة قمة اقتصادية - اجتماعية عربية ليستضيفها في كانون الثاني / يناير المقبل.



وكلّف رئيس الجمهورية ميشال عون عدداً من الوزراء تسليم الدعوات إلى رؤساء الدول العربية.



وبحسب ما أوردته صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، فإن النظام السوري ليس من بين المدعوين إلى هذه القمة، لأن عضوية سوريا في جامعة الدول العربية معلّقة.

ويتوجّه وزير المال علي حسن خليل، اليوم الخميس، إلى تونس والمغرب لتسليم الدعوة إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وملك المغرب محمد السادس، على أن يتولى وزراء آخرون نقل الدعوات إلى بقية الدول.



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