لبنان يعتقل داعشيا خطط لتسميم الجيش

أخبار الآن | لبنان - (وكالات)

أوقف الأمن العام اللبناني، لاجئاً اعترف بارتباطه بتنظيم داعش، وتخطيطه لتسميم خزان مياه يستخدمه الجيش، وطعام في دولة أجنبية لم يحددها.

واعترف الموقوف البالغ من العمر 27 عاماً، وفق بيان للأمن العام، بارتباطه بأحد كوادر التنظيم في سوريا ويدعى أبو جلاد، كلفه تصنيع متفجرات وتركيب مواد سامة..

وأوضح أنه بناءً على طلب الأخير، أقدم على تركيب كمية من السموم القاتلة بالاشتراك مع شخص يقيم في إحدى الدول الأجنبية بهدف تنفيذ عمليتين نوعيتين..

وتتضمن العملية الأولى، وفق البيان دسّ السم في أحد خزانات المياه التي يتزوّد منها يومياً أحد صهاريج الجيش اللبناني بالمياه لنقلها إلى الثكنات العسكرية؛ وذلك بهدف قتل أكبر عدد ممكن من العسكريين

وتشمل العملية الثانية تنفيذ تسميم جماعي في إحدى الدول الأجنبية عبر دسّ السم في الطعام خلال إحدى الحفلات العامة»، وفق الأمن العام الذي لم يذكر أي تفاصيل إضافية.



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