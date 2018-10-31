مقتل 4 مسلحين أكراد بقصف تركي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وسائل إعلام تركية مقتل 4 مسلحين أكراد في قصف مدفعي للقوات التركية استهدف مواقع للأكراد في مدينة كوباني شمالي سوريا. ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر عدة أن قوات سوريا الديموقراطية، ردت باستهداف القوات التركية على الحدود، حيث دمرت عربة مدرعة تابعة لها.

وسمعت أصوات انفجارات في القطاع الغربي من ريف كوباني، قالت مصادر عدة إنها ناجمة عن قصف جديد من القوات التركية على الريف الغربي للمدينة، وفقما ذكر المرصد. وذكر المرصد أن الضربات استهدفت قريتي كور علي وسليم، مما تسبب بأضرار مادية، كما أدت إلى وقوع عدد من الجرحى من مقاتلي "قوات الدفاع الذاتي".

ويعد هذا ثاني قصف تركي يستهدف القطاع الغربي من كوباني، وثالث قصف يستهدف منطقة شرق الفرات، منذ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل يومين تنفيذ عمليات "أكثر فاعلية" شرقي نهر الفرات.



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مصدر الصورة: Anadolu - Getty