قتلى في صفوف الحوثيين في مواجهات مع ألوية العمالقة بالحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، الأحد، مقتل 40 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وذكر بيان صادر عن الألوية أن أكثر من 40 قتيلا من مليشيات الحوثي، سقطوا، مع جرح العشرات في مواجهات عنيفة مع ألوية العمالقة المسنودة من قوات التحالف العربي في كيلو 10 على خط كيلو 16 الرابط بين العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة.

وأضاف البيان أن طيران التحالف العربي دمر تعزيزات وعتادا للمليشيات الحوثية بغارات جوية، في تلك الأماكن، ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل إضافية حول الغارات الجوية.

وتكبدت مليشيات الحوثي الانقلابية، في أوقات سابقة، عددا كبيرا من القتلى والجرحى، في مواجهات مع القوات المشتركة اليمنية وطيران التحالف العربي، في جبهات الساحل الغربي.

اقرأ أيضا:

قصف عشوائي للحوثيين يستهدف منطقة بالحديدة