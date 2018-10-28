قصف عشوائي للحوثيين يستهدف منطقة بالحديدة

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أعلن مسؤول أوكراني عن مقتل جميع ركاب الطائرة الماليزية والتي تقل مئتين وثمانين شخصا اضافة الى طاقم الطائرة الخمسة عشر وذلك بعد سقوطها بصاروخ لم يعرف بعد الجهة التي تقف وراءه. من جانبه نفى الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إتهام الإنفاصاليين للجيش الأوكراني باسقاط الطائرة . وقال بوروشينكو إن القوات المسلحة لبلاده لم تطلق صواريخ على أي أهداف جوية. على جانب أخر طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما من مستشاريه إبقائه مطلعا على تقارير الطائرة التي أسقطت فوق أوكرانيا لكن البيت الأبيض يقول إنه لا يستطيع تأكيد التقارير