قصف عشوائي للحوثيين يستهدف منطقة بالحديدة
أخبار الآن | الحديدة - اليمن - (وكالات)
قصفت مليشيا الحوثي منطقة المنظر في محافظة الحديدة اليمنية بصاروخ باليستي "إيراني الصنع" ..
وسقط الصاروخ الباليستي في منطقة قريبة من السكان ما أثار حالة من الخوف والذعر بينهم جراء القصف العشوائي.
وجاء القصف الحوثي لمنطقة مأهولة بالحديدة بعد اختطافهم 6 أطفال كانوا في رحلة طلابية إلى مدينة باجل بمحافظة الحديدة في انتهاك جديد للقوانين الدولية من قبل المليشيا الإرهابية ..
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