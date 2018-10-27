تفكيك مئات آلاف الألغام زرعها الحوثيون في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فككت فرقاً مختصة في اليمن، ألغاماً زرعتها مليشيات الحوثي في عدد من المدارس والمنازل بمناطق مختلفة باليمن، أدت لقتل مئات اليمنيين بينهم أطفال ونساء.



وتمكن مختصون من مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة ونزع الألغام "مسام" من تفكيك 11,785 زرعتها المليشيات الحوثية وحاولت إخفائها بطرق متعددة.

فككت فرقاً مختصة في اليمن، ألغاماً زرعتها مليشيات الحوثي في عدد من المدارس والمنازل اليمنية بمناطق مختلفة.

وتمكن المختصون من مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" من تفكيك 11,785 لغم زرعتها مليشتيا الحوثي في محافظة عدن.

وخلال ثلاثة أسابيع من الشهر الحالي، قامت الفرق بتفكيك 5,156 لغم بينها 77 لغم مضاداً للأفراد و3,116 لغم مضاداً للآليات، و1,817 عبوة ناسفة و146 ذخيرة غير منفجرة.

ووفقاً لبيان أصدره مشروع "مسام"، فإن عدد من اليمنيين بينهم أطفال ونساء، أصيبوا بفعل انفجار هذه الألغام في مناطق سكناهم، ومناطق مختلفة أخرى، وتعرض بعضهم إلى إصابات خطيرة وبتر لأعضاء من الجسم.

وذكر البيان أن مليشيات الحوثي حاولت إخفاء هذه الألغام بأشكال وطرق متعددة.

ويوم أمس، قتل شخص وأصيب نحو 10 آخرين، جراء انفجار ألغام زرعتها مليشيات الحوثي في محافظة الحديدة غربي اليمن، كما أصيب 4 أطفال بانفجار لغم أرضي آخر، في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة.

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