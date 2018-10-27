الأمم المتحدة تسعى لتحديد مصدر أسلحة للحوثي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تسعى الأممُ المتحدة الى تحديدِ مصدرِ شحنةِ أسلحةٍ ضبطتها سفينةٌ عسكريةٌ أمريكيةٌ في خليج عدن قُبالةَ الشواطئ اليمنية، كانت متوجهة لتسليمها الى ميليشيات الحوثي.

وقال متحدثٌ باسم الأمم المتحدة إن خبراءَ تابعين للمنظمة يُغَطون المنطقة التي ضُبِطت بها شحنةُ الأسلحة بتحقيقات لكشف مصدرها، حيثُ سيرفعون تقاريرهم الى لجانِ العقوباتِ المتخصصة في الأمم المتحدة.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن شحنة السلاح كانت تضم نحو 2500 رشاش من نوع كلاشنيكوف.

وكانت شحنة السلاح ضبطت في نهاية آب/اغسطس الماضي في خليج عدن جنوب اليمن على متن سفينة شحن لم تكشف الصحيفة أي معلومات عنها.

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية إيران بتقديم مساعدات عسكرية الى ميليشيات الحوثي في اليمن, في وقت كشفت فيه الأمم المتحدة عن صواريخ في اليمن من صنع إيراني.

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