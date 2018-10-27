التحالف العربي يدك تعزيزات حوثية بالبيضاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكلات)

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، غارات جوية في محافظة البيضاء وسط البلاد، استهدفت تعزيزات لمليشيا الحوثي، فيما دكت مدفعية الجيش اليمني تجمعا حوثيا في تعز، جنوبي البلاد.

وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية، في بيان صحفي، أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بغارة جوية تعزيزات حوثية، في بلدة ظهر البياض بمديرية الملاجم شرقي محافظة البيضاء، تمكنت خلالها من تدمير دورية ومصرع كل من كان على متنها من عناصر المليشيا.

وأكد مصدر عسكري بالجيش اليمني، لوسائل إعلام، أن القيادي الحوثي قائد قطاع مكائر المكنى "أبوعلي" قتل وأصيب بجواره قيادي آخر يدعى "أبوصدام" بجروح بالغة، إثر قصف مدفعي استهدف تجمعا حوثيا في مديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز.

ووفقا للمصدر فقد استهدف القصف محيط بلدة "الوزلة" في جبهة العنيين بجبل حبشي، قتل وأصيب على إثره القيادات الميدانية للحوثي قبل أن تقلهم إلى مستشفياتها في مدن إب وذمار.

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