اصابة 4 أطفال بقذائف ميليشيا الحوثي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اصيب 4 أطفال يمنيين عقب سقوط قذائفٍ أطلقتها ميليشيات الحوثي على منازل المواطنين في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، على الساحل الغربي لليمن.



حيث استهدفت ميليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية بقذائف الهاون أحياءً سكنية جنوب غربي مديرية التحيتا بالمحافظة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام.



وأصابت إحدى القذائف منزل أحد المواطنين، مما أسفر عن إصابة 3 من أطفاله، بالإضافة إلى إصابة رابع من جيرانهم.

وهرعت فرق الإنقاذ التابعة للمقاومة المشتركة لإنقاذ المصابين وإسعافهم إلى المستشفى الميداني بمديرية الخوخة.

وفي الساحل الغربي لليمن، قتل وأصيب عشرات الحوثيين في غارات لمقاتلات التحالف العربي على تحصينات للمتمردين شرقي مطار الحديدة.

وشهدت الأطراف الجنوبية والشرقية لمدينة الحديدة اشتباكات ليلية متقطعة، وتبادلاً للقصف بين ميليشات الحوثي وألوية العمالقة.

يأتي ذلك، فيما تواصل قوات التحالف والمقاومة المشتركة الدفع بتعزيزات ثقيلة باتجاه الأطراف الجنوبية الشرقية لمحافظة الحديدة.

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