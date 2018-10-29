انفجار ضخم وسط مدينة تونس
أخبار الآن | تونس - تونس (ا ف ب )
ذكرت الإذاعة الرسمية في تونس أن انفجارا ضرب وسط تونس العاصمة، حيث هرعت قوات الأمن وطوقت موقع الحادث.
الإذاعة الرسمية قالت إن امرأة فجرت نفسها في شارع الحبيب بورقيبة، قرب المسرح البلدي ومقر وزارة الداخلية التونسية.
وذكرت مصادر أن التفجير الانتحاري استهدف دورية أمنية ثابتة في وقت الذروة، حيث أصيب 8 من الأمن التونسي ومدني واحد في التفجير.
وإثر التفجير الانتحاري هرعت سيارات الإسعاف ووصلت تعزيزات للشرطة وضربت طوقا حول مكان الحادث.
وقال شاهد لرويترز إنه سمع دوي انفجار قوي ورأى أناساً يهربون بعد الانفجار.
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