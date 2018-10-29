انفجار ضخم وسط مدينة تونس

... شاب يحرق نفسه في العاصمة تونس أضرم شاب تونسي عاطل عن العمل النار في نفسه ، في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس

... طلب يدها فماتت من الفرحة بعد وقوعها من قمة الجبل! اشار موقع "إيليت دايلي" الى ان شابة بلغارية وعدت حبيبها بأن تمضي بقية حياتها معه، الا انها فارقت الحياة بعدما فقدت توازنها من أعلى منحدر شاهق الارتفاع كانت واقفة معه عليه، فسقطت في مياه المحيط وتعرضت لإصابات أدت إلى وفاتها.

... رئيس الوزراء العراقي يتولى وزارتي الدفاع والداخلية أعلن اليوم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن توليه إدارة وزارتي الدفاع و الداخلية، إلى حين تعيين وزيرَيْن.

... السعودية: قاتلو خاشقجي أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة قال النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، إن المشتبه بهم في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة.