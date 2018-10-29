الإمارات توجه بتوخي الحذر من تقلبات الطقس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



وجه المركز الإماراتي الوطني للأرصاد الجوية باتخاذ الحيطة والحذر جراء منخفض جوي يحل بالدولة خلال هذه الأيام، محذرا المواطنين والمقيمين من الاقتراب من السيول الجارية.



هذا وسقطت أمس أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة في الدولة أدت إلى جريان السيول وامتلاء عدد من السدود وخاصة في رأس الخيمة والفجيرة، وكانت الأمطار شديدة الغزارة على جبل جيس برأس الخيمة والطويين في الفجيرة، وأدت السيول التي جرفت الصخور والأحجار إلى عرقلة حركة السير والمرور في بعض المناطق الشمالية،

بينما كانت الأمطار غزيرة في غياثي بالمنطقة الغربية بأبوظبي وغزيرة إلى متوسطة على كل من مسافي وشرم والفريج والبدية ووادي السدر والخليبية وغيرها من المناطق.

وسجل ميناء الفجيرة، أمس، أعلى كمية هطول أمطار خلال 24 ساعة في شهر أكتوبر، وذلك منذ عام 1977 بعدما سجل 102.8 ملم.. في حين كانت أعلى كمية تراكمية قد سجلت سابقاً في 8 أكتوبر من عام 2016 بمنطقة الشويب وبلغت 94 ملم.

وذكر المركز الوطني للأرصاد، أن كميات الأمطار المسجلة بميناء الفجيرة بلغت 102.8 ملم ومخيرز 50.7 والقور 35.6 والطويين 35 والمنامة 34.6 وحتا 29 والفرفار 23 وجبل الحبن 18.3 وضدنا 16.8 ووادي شحة (رأس الخيمة) 7.8 والعجيلي طوى 6.4 وخورفكان 5.8 وغياثي 5.2 ومربح 3.2 وفلج المعلا 2.8 ومزيرعة 1.8 ودبا 1.6 وصير بني ياس 1.4 والعرجان/‏ المليحة 1 وتييد 0.9 والذيد 0.8 وأبو البخوش 0.6 ورأس مشيرب/‏ دبا الفجيرة/‏ أم القيوين 0.4 والوثبة /‏ جبل مبرح 0.2 ملم.

واستمر الطقس أمس غائماً إلى غائم جزئياً تخللته بعض السحب الركامية الممطرة بدأت غرباً ثم امتدت إلى مناطق متفرقة مختلفة من الدولة، وطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، وكانت الرياح معتدلة السرعة بوجه عام إلى نشطة وخاصة مع وجود السحب عملت على إثارة الغبار والأتربة وظل البحر مضطرباً ومتوسط الموج.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي وتشكل السحب الركامية الممطرة إلى يوم الأربعاء المقبل، حيث تمتد السحب الركامية إلى مختلف المناطق وتكون مصحوبة بسقوط الأمطار متفاوتة الشدة، وتبدأ الحالة بالانحسار التدريجي من مساء الأربعاء المقبل.

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