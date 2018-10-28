محمد بن راشد ثاني قائد عالمي متابعة على "لينكد إن"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أظهرت أحدث بيانات صادرة عن موقع "لينكد إن" أن عدد متابعي حساب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على موقع "لينكد إن" وصل إلى مليوني شخص.

ووفقا لبيانات من الموقع الذي يعد أكبر شبكة للمهنيين في العالم، فإن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يعد ثاني أكثر قائد سياسي عالمي متابعة، وقائد الرأي الأكثر متابعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تضم 25 مليون عضو في "لينكد إن".

وأفاد موقع "لينكد إن" بأن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن الـ٣٠ الأكثر تأثيرا من أعضاء برنامج "قادة الرأي" في "لينكد إن"، والبرنامج عبارة عن منصة حصرية تضم 500 من أبرز المفكرين والقادة السياسيين والرؤساء التنفيذيين، والمبتكرين حول العالم ممن دعتهم "لينكد إن" إليها، ليشاركوا آراءهم وتجاربهم مع 575 مليون عضو في شبكة "لينكد إن" من أكثر من 200 دولة ومنطقة.

وتتبوأ صفحة الشيخ محمد بن راشد هذه المكانة البارزة إلى جانب نخبة من أبرز الشخصيات الدولية، مثل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وبيل جيتس، وريتشارد برانسون، وأريانا هافينغتون.

ويُعرف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بنشره تحديثات دائمة على "لينكد إن" حول أحدث التطورات الاستراتيجية، والاجتماعات رفيعة المستوى، وزيارات الوفود، والإعلان عن أهم المشاريع والمبادرات، وتحظى منشوراته بتفاعل كبير من رواد الموقع، خاصة من الإمارات والهند ومصر والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ويتطرق إلى مجموعة واسعة ومهمة من المواضيع على "لينكد إن"، تتمحور حول تمكين المرأة، وتعزيز قيم التسامح، وغرس ثقافة الابتكار، وإعطاء دروس في القيادة، حيث أسهمت تلك المواضيع في تعزيز دوره كقائد رأي بارز على "لينكد إن".

والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من أوائل القادة العرب الذين أدركوا أهمية منصات التواصل الاجتماعي للتواصل مع الشباب، وأهمية ملامسة أفكار الجيل الجديد وتبني أحلامه وتجسيد طموحاته.

كما يحظى بمتابعة كبيرة نظرًا لأهمية وتنوع المواضيع التي يشاركها، ومواكبتها للأحداث العالمية، وقيامه في كثير من المناسبات، بإبداء رأيه والتعليق على قضايا ومواضيع إقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرات خيرية وإنسانية يستفيد منها الملايين حول العالم، وحرصه على تعريف المتابعين المحليين بأحدث مستجدات العمل الحكومي في دولة الإمارات من خلال مشاركة قرارات مجلس الوزراء ونتائجها وتوضيح تأثيرها على حياة المواطنين.

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