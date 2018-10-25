عادل عبد المهدي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء العراق

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

صوّت البرلمان العراقي ، على 14 وزارة من أصل 22 وزارة مرشحة من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وبعد تصويت البرلمان على أكثر من نصف الكابينة الوزارية، أدى عادل عبد المهدي اليمين الدستوري رئيساً لمجلس الوزراء.

وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فقد أصبح د. محمد علي الحكيم وزيراً للخارجية، فيما أصبح ثامر الغضبان وزيراً للنفط، كما وحصل رئيس ديوان إقليم كردستان والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية فؤاد حسين على حقيبة المالية، أما وزارة التجارة فأصبحت من نصيب الدكتور محمد هاشم عبد المجيد.

وأضافت الدائرة الاعلامية، بأن نعيم الربيعي فقد حصل على وزارة الاتصالات، بينما بنكين رايكاني فقد أصبح وزيراً للإعمار والإسكان، أما الزراعة فقد أصبح صالح الحسني وزيراً لها، فيما أصبح أحمد العبيدي وزيراً للشباب والرياضة، والدكتور علاء العلوان فحصل على وزارة الصحة، أما الصناعة فكانت من نصيب صالح الجبوري.

وتابعت الدائرة، بأن باسم الربيعي أصبح وزيراً للعمل والدكتور لؤي الخطيب فأصبح وزيراً للكهرباء، وجمال العادلي وزيراً للموارد المائية وعبد الله اللعيبي وزيراً للنقل.

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