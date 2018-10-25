العراق: عبد المهدي يلغي مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف، عادل عبد المهدي، الأربعاء، أنه قرر إلغاء مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء، فيما طالب نواب من كتلة الإصلاح والإعمار بتأجيل جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وقدم عبد المهدي 21 مرشحا لشغل 22 وزارة في تشكيلته الحكومية، فيما ترك وزارة الهجرة والمهجرين من غير مرشح خلال الفترة الحالية.

ويأتي ذلك وسط انتقادات حادة من قبل بعض النواب، والكتل السياسية لأسماء بعض المرشحين، ورجحت مصادر نيابية ألا يمنح عدد من مرشحي الكابينة الوزارية من قبل أعضاء مجلس النواب خلال جلسة اليوم.

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