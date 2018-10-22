تحرير تعز.. على طاولة نقاش المسؤولين اليمنيين

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عقد مسؤولون أمنيون بمدينة تعز اليمنية، اجتماعاً لمناقشة سبل تحرير المدينة من قبضة مليشيات الحوثي الانقلابية الذين لا يزالون يسيطرون على مناطق كثيرة منها، إضافة إلى إتخاذ إجراءات صارمة باتجاه ضبط الوضع الأمني في المدينة.

وضم الاجتماع الذي ترأسه وكيل المحافظة عبد القوي المخلافي، عدداً من اللجان العسكرية والإشرافية، والاسناد الشعبي، لمناقشة المهام الموكلة للجان والمتطلبات اللازمة لاستكمال عملية تحرير المحافظة من المليشيات الحوثية.

وشارك في الاجتماع، اللواء عبدالكريم الصبري، واللواء عارف جامل، وكيلي المحافظة، إضافة إلى مدير عام الشرطة العميد منصور الأكحلي، وقائد الشرطة العسكرية العميد جمال الشمري، وعدد من المسؤولين والعسكريين اليمنيين.

وناقشت اللجان زيادة الألوية العسكرية، وظاهرة انتشار التجنيد خارج إطار مؤسسات الجيش الوطني والأمن في المحافظة، وانتشار النقاط الأمنية العشوائية، متوعدين الجهات التي تقف وراء عملية التجنيد العسكري خارج إطار الجيش الوطني والأمن بمحاسبتهم ومعاقبتهم.

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من جهة ثانية، أشارت وسائل إعلام متطابقة إلى أنّ القوات الحكومية، العسكرية والأمنية، بدأت التحرك العملياتي لتنشيط ملف جبهات القتال في تعز لاستكمال تحريرها من الانقلابيين الحوثيين.

وقبل أيام، استعادت قوات الجيش الوطني اليمني السيطرة على منطقة تبيشعة، وتلة صورة غرب جبل المنعم، ومواقع أخرى غربي المحافظة.

وجاءت السيطرة عقب شن قوات الجيش هجوماً معاكساً على مواقع مليشيات الحوثي في جبل الحرم، مما أسفر عن تكبدها خسائر في الأرواح والعتاد.

وتعاني تعز اليمنية من حصار تفرضه مليشيات الحوقي الانقلابية على المواطنين، مع استمرار قصف الأحياء السكنية، واستهداف المدنيين بالقنص.

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