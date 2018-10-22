الجيش اليمني يقتل عشرات الحوثيين في مأرب وصعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الجيش اليمني، مقتل وإصابة العشرات من مليشيات الحوثي في معارك بجبهة صرواح، التابعة لمحافظة مأرب، شرقي اليمن، ومعاقل الحوثيين في باقم بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني نفذت كمينا محكما ضد مليشيات الحوثي، حيث استدرجت أفراد منهم في خطوط التماس بجبهة صرواح، قبل أن تباغتهم بهجوم مفاجئ.



وأسفرت العملية التي شاركت فيها مدفعية الجيش الوطني عن مصرع 9 من أفراد المليشيا وإصابة 11 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.

وفي محافظة صعدة، قتل قيادي حوثي بارز مع عدد من مرافقيه، الأحد، في قصف شنه الجيش اليمني.

ونقل موقع الدفاع اليمنية، عن مصدر ميداني، قوله إن "القيادي في المليشيا الحوثية الانقلابية المدعو "أبوجهاد" لقي حتفه مع عدد من مرافقيه، في قصف مدفعي للجيش استهدف تجمعا للانقلابيين غرب مديرية باقم".

وأفاد المصدر بأن "الاستهداف جاء عقب عملية رصد مكثفة لتحركات المليشيا الحوثية في المديرية"



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